به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در چارچوب هفته نهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس تیم ملوان بندرانزلی و ذوب آهن اصفهان از ساعت ۱۶ فردا در ورزشگاه فولاد شهر به مصاف هم میروند.
سعاد وفا پیشه با کمکهای مهدی سیفی، علی احمدی و مهدی جبرئیلی این دیدار را قضاوت خواهند کرد.
ملوانیها با ۷ بازی و ۱۲ امتیاز در جایگاه پنجم و ذوبیها با ۸ بازی و ۶ امتیاز در رتبه چهاردهم جدول ایستادهاند.