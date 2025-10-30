به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در چارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس تیم ملوان بندرانزلی و ذوب آهن اصفهان از ساعت ۱۶ فردا در ورزشگاه فولاد شهر به مصاف هم می‌روند.

سعاد وفا پیشه با کمک‌های مهدی سیفی، علی احمدی و مهدی جبرئیلی این دیدار را قضاوت خواهند کرد.

ملوانی‌ها با ۷ بازی و ۱۲ امتیاز در جایگاه پنجم و ذوبی‌ها با ۸ بازی و ۶ امتیاز در رتبه چهاردهم جدول ایستاده‌اند.