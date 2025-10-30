به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در چهار چوب هفته چهاردهم و پایانی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرانزلی عصر امروز در ورزشگاه غدیر بندر عباس به مصاف شهرداری این شهر رفت که این دیدار با برتری شش بر سه تیم میزبان به پایان رسید.

در پایان هجدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور تیم ملوان بندر انزلی با ۱۵ امتیاز در جایگاه ششم و شاهین خزر رودسر با سه امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار گرفت و به مرحله پلی آف سقوط کرد.