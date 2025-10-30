پخش زنده
امروز: -
مرحله دوم مطالعات اکتشاف میدان گازی در روستای کالو کلات آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی، فرماندار کلات گفت: «مرحله نخست مطالعات اکتشاف میدان گازی در چهار سال گذشته انجام شده و کارشناسان چند گزینه برای اکتشاف شناسایی کرده اند و مرحله دوم نیز برای تکمیل داده ها و رسیدن به نتایج نهایی آغاز شده است.»
ابوالفتح لشگری افزود: «در صورت تثبیت میدان گازی، سرمایه گذاری در حفاری و توسعه می تواند برای شهرستان تحول آفرین باشد.»
پیش تر احسان عظیمی راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که حفاری چاه اکتشاف گاز در روستای کالو در اولویت شرکت ملی نفت ایران قرار دارد و در صورت تثبیت میدان، سرمایه گذاری برای حفاری انجام خواهد شد.