به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی، فرماندار کلات گفت: «مرحله نخست مطالعات اکتشاف میدان گازی در چهار سال گذشته انجام شده و کارشناسان چند گزینه برای اکتشاف شناسایی کرده‌ اند و مرحله دوم نیز برای تکمیل داده‌ ها و رسیدن به نتایج نهایی آغاز شده است.»

ابوالفتح لشگری افزود: «در صورت تثبیت میدان گازی، سرمایه‌ گذاری در حفاری و توسعه می‌ تواند برای شهرستان تحول‌ آفرین باشد.»

پیش‌ تر احسان عظیمی‌ راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که حفاری چاه اکتشاف گاز در روستای کالو در اولویت شرکت ملی نفت ایران قرار دارد و در صورت تثبیت میدان، سرمایه‌ گذاری برای حفاری انجام خواهد شد.