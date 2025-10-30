لیگ برتر فوتبال؛ تساوی تیمهای پرسپولیس و تراکتور
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس تهران و تراکتور تبریز در هفته نهم لیگ برتر با تساوی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیمهای فوتبال تراکتور و پرسپولیس از ساعت ۱۸ امروز (هشتم آبان) در ورزشگاه شهید سلیمانی (بنیان دیزل) تبریز در هفته نهم لیگ برتر به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
تراکتور یک - پرسپولیس یک
گلها: امیرحسین حسینزاده (۸۹) برای تراکتور، مارکو باکیچ (۷+۹۰) برای پرسپولیس
مرتضی پورعلیگنجی در دقیقه ۷۶ با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد.
ترکیب تراکتور:
علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلیفر، الکساندر سدلار، شجاع خلیلزاده، صادق محرمی، مهدی شیری، تیبور هلیلوویچ، مهدی هاشمنژاد، مهدی ترابی، رگی لوشکیا و امیرحسین حسین زاده.
ترکیب پرسپولیس:
پیام نیازمند، سرژ اوریه، حسین کنعانی، مرتضی پورعلیگنجی، میلاد محمدی، سروش رفیعی، مارکو باکیچ، محمدامین کاظمیان، فرشاد احمدزاده، محمد عمری و علی علیپور.