بنیاد برکت محله مرکزی ایوان با ارائه تسهیلات ارزان قیمت، زمینه اشتغال ۲۰۰ نفر از افراد جویای کار را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ یاسر پورحاتمی، مسئول بنیاد برکت ایوان اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۱۴ میلیارد تومان تسهیلات به واجدین شرایط پرداخت شده است.
وی افزود: این سرمایهگذاری موجب راهاندازی مشاغل کارگاهی در حوزههایی مانند: خیاطی، مکانیکی، جوشکاری، صافکاری و بنگاههای زودبازده اقتصادی شده است.
شریفی اصل، فرماندار ایوان نیز از پرداخت تسهیلات جدید با سود ۴ درصد به ۵۰ نفر دیگر خبر داد و این روند را گامی مهم در مسیر توسعه پایدار و کاهش بیکاری در شهرستان عنوان کرد.