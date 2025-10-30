به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال بانوان، به غیر از استقلال که با قرعه استراحت مواجه است، ۸ تیم دیگر شرکت کننده در این رقابت‌ها جمعه (۹ آبان) دیدار‌های خود در این هفته از مسابقات را برگزار می‌کنند.

کاسپین یکی از تیم‌های تازه لیگ برتری شده بسکتبال بانوان که با استراحت در هفته اول مواجه بود، جمعه برای برگزاری نخستین دیدار لیگ برتری خود با آکادمی سحر مدافع عنوان قهرمانی رو‌به‌رو می‌شود. گروه بهمن دیگر تیم فینالیست فصل قبل که عنوان اولین برنده فصل جدید را به خود اختصاص داد هم در این هفته رو در روی ستاد ملی گاز قرار می‌گیرد.

این دو دیدار به ترتیب در تهران و سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار می‌شوند. دو دیدار دیگر، اما به میزبانی آبادان و مشهد برگزار خواهند شد و بدین ترتیب برخلاف هفته اول که هر ۴ دیدار آن در تهران برگزار شد، این هفته امتیاز میزبانی میان نمایندگان استان‌ها تقسیم می‌شود.

بر این اساس، در آبادان تیم نفت میزبان آکادمی نیکا است، یکی از ۴ تیم تازه وارد به لیگ بسکتبال بانوان که در هفته اول با شکست مواجه شد. در مشهد هم تیم‌های باتسام و فرآور شریف سبز رو در روی هم قرار می‌گیرند.

برنامه دیدار‌های هفته دوم لیگ برتر بسکتبال بانوان به این شرح است:

جمعه ۹ آبان

پالایش نفت آبادان - آکادمی نیکا (ساعت ۱۱ - سالن ۱۷ شهریور آبادان)

کاسپین تهران - آکادمی سحر (ساعت ۱۲ - سالن محمود مشحون)

قهوه باتسام مشهد - فرآورشریف سبز (ساعت ۱۳ - سالن سجاد مشهد)

گروه بهمن - ستاد ملی گاز (ساعت ۱۴ - سالن محمود مشحون)