علیرضا عرب نماینده کشورمان در ماده ۵۰ متر قورباغه در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، به مقام ششم رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در روز چهارم و پایانی مسابقات شنا سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در استخر مجموعه ورزشی خلیفه، علیرضا عرب در ماده ۵۰ متر قورباغه با زمان ۲۹ ثانیه و ۴۹ صدم ثانیه به مقام ششم رسید.

شناگرانی از هنگ‌کنگ با زمان ۲۸ ثانیه و ۲۴ صدم ثانیه، سنگاپور با زمان ۲۸ ثانیه و ۵۳ صدم ثانیه و کره‌جنوبی با زمان ۲۹ ثانیه و یک صدم ثانیه اول تا سوم شدند.

علیرضا عرب صبح امروز هم با زمان ۲۹ ثانیه و ۵۱ صدم ثانیه به عنوان نفر ششم این ماده فینالیست شده بود. ۴۰ نفر در این ماده رقابت کردند.

تیم شنا جوانان ایران با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، یاشار سلیمانی، دانیال جهانگیری و مهدی غلامی با سرمربیگری جان اونسوی و سرپرستی سعید آشتیانی در این دوره از رقابت‌ها حضور یافته است.