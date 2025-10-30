به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ رئیس جهاد کشاورزی بروجرد گفت:سطح زیر کشت باغ به در بروجرد ۸۳ هکتار است که از این میزان ۶۰ هکتار بارور و ۲۳ هکتار غیر بارور است.



عزت اله نباتی افزود:میانگین برداشت به در هر هکتار ۱۰ تن است که سالانه ۶۰۰ تن محصول به در این شهرستان برداشت می شود.





مژگان نادری رئیس باغبانی جهاد کشاورزی بروجردگفت:ارقام به اصفهان،شاهرودی ،سنندج و محلی در این شهرستان کاشت می شود.

علی چگنی رئیس مرکز جهاد کشاورزی شیروان بروجرد گفت: از ۸۳ هکتار باغ به بروجرد، ۵۵ هکتار در منطقه‌ی شیروان و روستا‌های عباس آباد و خایان این شهرستان وجود دارد.





در استان لرستان ۱۷۱ هکتار باغ به وجود دارد که از این سطح یک هزار و ۲۱ تن به برداشت می‌شود.

















