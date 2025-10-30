پخش زنده
رئیس جهاد کشاورزی بروجرد از پیش بینی برداشت ۶۰۰ تن به پاییزی از باغهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ رئیس جهاد کشاورزی بروجرد گفت:سطح زیر کشت باغ به در بروجرد ۸۳ هکتار است که از این میزان ۶۰ هکتار بارور و ۲۳ هکتار غیر بارور است.
عزت اله نباتی افزود:میانگین برداشت به در هر هکتار ۱۰ تن است که سالانه ۶۰۰ تن محصول به در این شهرستان برداشت می شود.
مژگان نادری رئیس باغبانی جهاد کشاورزی بروجردگفت:ارقام به اصفهان،شاهرودی ،سنندج و محلی در این شهرستان کاشت می شود.
علی چگنی رئیس مرکز جهاد کشاورزی شیروان بروجرد گفت: از ۸۳ هکتار باغ به بروجرد، ۵۵ هکتار در منطقهی شیروان و روستاهای عباس آباد و خایان این شهرستان وجود دارد.
در استان لرستان ۱۷۱ هکتار باغ به وجود دارد که از این سطح یک هزار و ۲۱ تن به برداشت میشود.