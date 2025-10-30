به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد گفت: خانه کشتی تایباد در زمینی به مساحت ۵۵۰ متر مربع با پیمانکاری بسیج سازندگی در حال ساخت است که تاکنون برای آن ۵ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

حسن شاهرخی افزود: ساخت خانه کشتی تایباد در سال ۱۳۸۷ آغاز شد که از آن زمان تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی ادامه داد: تکمیل این طرح ورزشی نیازمند ۲ میلیارد تومان اعتبار است که امیدواریم با تخصیص از سوی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، تا نیمه نخست سال آینده به بهره برداری برسد.

شاهرخی بیان کرد: هم اکنون ساخت سازه، دیوارچینی و موزائیک کاری خانه کشتی تایباد به صورت کامل انجام شده و عملیات عمرانی فضای داخلی و نصب تجهیزات صوتی و روشنایی در دست اجرا است.

وی تصریح کرد: کمبود اعتبارات مالی و مسائل پیمانکاری از دلایل عقب ماندگی بهره برداری و تکمیل خانه کشتی تایباد با گذشت ۱۷ سال است.

رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد اضافه کرد: این شهرستان مرزی یکی از مراکز پرورش و شکوفایی ورزش کشتی در خراسان رضوی و حتی شرق کشور است و در کنار قهرمانان ملی و جهانی، هم اکنون بیش از ۳۰۰ نفر در رده سنی نونهالان و نوجوانان در حال آموزش کشتی در آکادمی های مختلف هستند.

شاهرخی گفت: خانه های ورزشی در واقع محلی برای استعدادیابی، آموزش و برگزاری مسابقات هستند و اکنون در شهرستان تایباد خانه های هنرهای رزمی، تنیس روی میز، بوکس، والیبال و بسکتبال فعال هستند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در هفت ماهه امسال، ۲ طرح ورزشی شامل زمین چمن مصنوعی در روستاهای پُلبند و اَرزَنچه علیا با اعتبار هر یک ۲ میلیارد تومان و با مشارکت اداره ورزش و جوانان و دهیاری ها افتتاح شده است.