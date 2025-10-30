به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، نخستین جشنواره ورزشی کارکنان پایور عقیدتی سیاسی پایگاه‌های نداجا در مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران دریایی منجیل برگزار شد.

این رویداد ورزشی که به مناسبت گرامیداشت شهدای اداره عقیدتی سیاسی نداجا برگزار شد ۱۲۰ شرکت کننده در ۴ رشته ورزشی از ۸ استان کشور با هم به رقابت پرداختند.

والیبال، دو و میدانی، تیراندازی و تنیس روی میز ۴ رشته ورزشی در رده سنی جوانان و بزرگسالان در این رویداد ورزشی بودند.