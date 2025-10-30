به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی هندبال مردان ایران که در مسابقات چهارجانبه تونس حضور دارد، عصر امروز در دومین دیدار خود در این رقابت ها به مصاف کویت رفت و با نتیجه ۲۰-۲۱ به پیروزی رسید.

ملی‌پوشان کشورمان دیروز در نخستین دیدار خود برابر تونس به میدان رفتند و این دیدار را ۲۶-۳۰ به میزبان واگذار کردند.

حسینیان، سفیر کشورمان در تونس تماشاگر ویژه دیدار تیم ملی ایران با تونس بود و پس از پایان این دیدار در جمع ملی‌پوشان حضور یافت و با آنان به گفتگو پرداخت.

ملی‌پوشان کشورمان فردا در آخرین دیدار خود در این مسابقات با گینه بازی می‌کنند.