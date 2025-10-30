مسابقات چهارجانبه تونس؛ مردان هندبال ایران از سد کویت عبور کردند
تیم ملی هندبال مردان کشورمان در دومین دیدار خود در مسابقات چهارجانبه تونس به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی هندبال مردان ایران که در مسابقات چهارجانبه تونس حضور دارد، عصر امروز در دومین دیدار خود در این رقابت ها به مصاف کویت رفت و با نتیجه ۲۰-۲۱ به پیروزی رسید.
ملیپوشان کشورمان دیروز در نخستین دیدار خود برابر تونس به میدان رفتند و این دیدار را ۲۶-۳۰ به میزبان واگذار کردند.
حسینیان، سفیر کشورمان در تونس تماشاگر ویژه دیدار تیم ملی ایران با تونس بود و پس از پایان این دیدار در جمع ملیپوشان حضور یافت و با آنان به گفتگو پرداخت.
ملیپوشان کشورمان فردا در آخرین دیدار خود در این مسابقات با گینه بازی میکنند.