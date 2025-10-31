به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر ستاد اقامه نماز اصفهان با اشاره اجرای طرح یاوران نماز در مدارس، گفت: این طرح در بخش‌های مختلف این استان به جز مدارس مثل ادارات، کارخانه‌ها و شرکت‌ها فراگیر خواهد شد.

حجت الاسلام ابراهیم رنجبر به دستاوردهای طرح یاوران نماز در مدارس و برخی از ادارات استان اصفهان اشاره کرد و افزود: دستاوردهای این طرح باعث گسترش آن در سراسر استان و بخش های مختلف اداری، صنعتی و خدماتی شده است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان با اشاره به افزایش مشارکت در طرح یاوران نماز برای فرهنگ این فریضه دینی، تاکید کرد: افراد در گروه های مختلف سنی برای ترویج فرهنگ نماز و دعوت به فریضه نماز جماعت فعالیت می‌کنند.

حجت الاسلام ابراهیم رنجبر ادامه داد: تبلیغ و ترویج فرهنگ از مهمترین ماموریت‌های یاوران نماز است که این گروه در فعالیت‌های زیرساختی و رفع موانع حضور در نماز جماعت نقش دارند.

وی با اشاره به گسترش دامنه طرح یاوران نماز در نهادهای مختلف حتی شرکت‌های صنعتی، تاکید کرد: این طرح در بخش های مختلف این استان به جز مدارس مثل ادارات، کارخانه ها و شرکت ها فراگیر خواهد شد.

حجت الاسلام رنجبر اضافه کرد: جلسات آموزشی و توانمندسازی نیز برای یاوران نماز برگزار می شود تا آنان با توان و دانش بیشتری فعالیت کنند که در شهرستان‌ها این برنامه با محوریت ستاد اقامه نماز پیگیری می شود. مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان با بیان اینکه آمار دقیقی از یاوران نماز در دست نیست، خاطرنشان ساخت: در هر شهر و شهرستانی تعدادی در این خصوص فعالیت می‌کنند که با افزایش نفرات در نهادهای اداری، خدماتی و صنعتی شاهد تحویل جدی در انجام فرایض دینی و اعتقادی خواهیم بود.

حجت الاسلام رنجبر با بیان اینکه احداث نمازخانه در شهرک های صنعتی و شرکت‌های تولیدی مطرح و پیگیری می‌شود، گفت: این اقدام برای رفع مانع وجود یک مناسب اقامه نماز موثر است.