به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از تاس، زاخارووا با اشاره به تصویب لایحه الحاق کرانه باختری در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) گفت: امیدوارم که این لایحه به تصویب نهایی نرسد؛ در غیر این صورت، جلوگیری از تشدید خطرناک تنش‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و در کل خاورمیانه غیرممکن خواهد شد.

وی افزود: در صورت تشدید تنش‌ها، «تلاش‌های بین‌المللی برای صلح بانی که با مشقت و به منظور کاهش تقابل انجام شده است، تضعیف خواهد شد.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: مساله فلسطین تنها از طریق ابزار‌های سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) روز چهارشنبه هفته گذشته در بحبوحه تلاش‌ها برای برقراری آرامش در نوار غزه، در قرائت اولیه، لایحه اشغال کرانه باختری رود اردن را تصویب کرد.

این لایحه با ۲۵ رأی موافق و ۲۴ رأی مخالف و با حمایت «یولی ادلشتاین» رئیس کمیتهٔ امور خارجی و جنگی کنست در جلسه مقدماتی به تصویب رسید.

همچنین در همان روز دیوان بین‌المللی دادگستری به تصویب طرح الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی در کنست واکنش نشان داد و اعلام کرد: اسرائیل هیچ صلاحیتی برای اعمال حاکمیت بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی ندارد.