امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: دولت با تقویت مناطق آزاد، اعتماد سرمایهگذاران را احیا کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس در نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان اقتصادی کیش، با تأکید بر ضرورت ثبات در قوانین مناطق آزاد و حمایت از بخش خصوصی، گفت: اقتصاد زمانی شکوفا میشود که تصمیمها پایدار، سیاستها شفاف و اعتماد سرمایهگذاران حفظ شود.
او با اشاره به رأی بالای مردم مناطق آزاد به رئیسجمهور منتخب ملت، گفت: ساکنان مناطق آزاد با رأی قاطع خود به آقای پزشکیان نشان دادند که به برنامههای دولت برای تغییر و اصلاح ساختار اقتصادی کشور امید بستهاند و این مناطق سالها با مشکلات و چالشهای فراوانی روبهرو بودهاند و امروز دولت جدید با مسئولیتی سنگین در مسیر حل این مشکلات گام برداشته است.
شیخ یعقوب شمس، افزود: بومیان، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی مناطق آزاد با سکونت و سرمایهگذاری در این مناطق، عشق و وفاداری خود را به ایران نشان دادهاند.
او افزود: آبادانی و توسعه مناطق آزاد خواستهای تاریخی است که باید با عزم دولت و همراهی بخش خصوصی محقق شود.
امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: کیش کارگاهی بزرگ از تلاش و همت مردان و زنان متعهد است و مدیران مناطق آزاد، بهویژه در کیش، با وجود محدودیتها، شبانهروز برای حل مشکلات اقتصادی تلاش میکنند، اما بخشی از این مشکلات فراتر از توان مدیریتی در سطح محلی است و نیاز به تصمیمات ملی دارد.
شیخ یعقوب شمس با تأکید بر لزوم افزایش اختیارات مدیریتی در مناطق آزاد گفت: اگر مدیران را با اختیار محدود رها کنیم، هرچقدر هم توانمند باشند، نمیتوانند به مشکلات پیروز شوند و باید قدرت تصمیمگیری و اجرا در مناطق آزاد تقویت شود تا مدیران بتوانند پاسخگوی مطالبات مردم و فعالان اقتصادی باشند.
او با اشاره به ظرفیتهای بالای کیش، افزود: کیش تنها جزیره کیش زیبا نیست، بلکه قلب تپندهای در خلیج فارس است و میتواند الگوی مدیریت اقتصادی، شفافیت و جذب سرمایه سالم برای کشور باشد.
امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: فعالان اقتصادی و کارآفرینان کیش با انگیزه و ایمان در مسیر تولید، اشتغال و تجارت گام برمیدارند و شایسته حمایت بیشتر هستند.
او از دولت و وزارت اقتصاد خواست سیاستهای اقتصادی مناطق آزاد را باثبات و قابل پیشبینی تدوین کنند.
امام جمعه اهل سنت کیش، افزود: ثبات در قوانین و مقررات، تسهیل در امور گمرکی و مالیاتی، رفع موانع سرمایهگذاری، حل مشکلات بانکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی است.
شیخ یعقوب شمس، افزود: تشکیل چنین نشستهایی نشان از نگاه مثبت و رویکرد مشارکتی مدیریت جدید دارد که با تدبیر، همدلی و ارتباط مستقیم با بخش خصوصی به دنبال گسترش فضای اعتماد و تسهیل سرمایهگذاری است.
امام جمعه اهل سنت کیش ابراز امیدواری کرد: دولت با تکیه بر توان مردم و بهرهگیری از ظرفیتهای مناطق آزاد، عدالت منطقهای را محقق کند تا کیش بهعنوان منطقهای پویا و جذاب برای سرمایهگذاری بدرخشد.