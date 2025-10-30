ارتش پاکستان اعلام کرد: در عملیات دقیق و شبانه نیرو‌های امنیتی در منطقه باجور ایالت خیبرپختونخوا، چهار تروریست از جمله یکی از سرکردگان اصلی گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) موسوم به «قاری امجد» ملقب به «مظاهیم» کشته شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ روابط عمومی ارتش اعلام کرد: تروریست‌ها قصد داشتند از مرز افغانستان وارد خاک پاکستان شوند که با شناسایی به‌موقع نیرو‌های امنیتی هدف قرار گرفته و به هلاکت رسیدند.

در میان کشته‌شدگان «قاری امجد» به‌عنوان معاون و جانشین «نور ولی محسود» رهبر تحریک طالبان شناسایی شده است.

منابع خبری افزودند: قاری امجد که ریاست شورای راهبری این گروه تروریستی را بر عهده داشت، از خطرناک‌ترین عناصر تحریک طالبان بود و دولت برای دستگیری او جایزه پنج میلیون روپیه تعیین کرده بود.

منابع امنیتی پاکستان معتقد‌ند وی از داخل خاک افغانستان هدایت عملیات‌های تروریستی متعددی علیه پاکستان را بر عهده داشته است.

ارتش پاکستان ضمن هشدار به دولت موقت افغانستان، بار دیگر خواستار اتخاذ اقدامات مؤثر برای جلوگیری از استفاده خاک این کشور توسط گروه‌های تروریستی علیه پاکستان شد و تأکید کرد این حادثه بار دیگر ثابت کرد که خاک افغانستان همچنان پناهگاه امنی برای عناصر تحریک طالبان است.

عملیات پاکسازی در منطقه همچنان ادامه دارد و ارتش اعلام کرده است در چارچوب طرح ملی «عزم استحکام» مبارزه بی‌امان با تروریسم مورد حمایت خارجی تا ریشه‌کن شدن کامل این تهدید در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.