دو تُن سیب درختی با مساعدت خیران بین خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد دارای دو دانشآموز و بیشتردر شهرستان سمیرم توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان سمیرم گفت: در راستای حمایت از جامعه دانشآموزی تحت پوشش، به هر خانواده واجد شرایط، به صورت میانگین ۳ کیلوگرم سیب درختی مرغوب اهدا شد.
مسلم سلیمانی، اولویتبندی توزیع این محصولات کشاورزی را بر مبنای تعداد دانشآموزان در هر خانوار اعلام کرد و گفت: بطوریکه بیشترین کمک به خانوادههایی که بار تحصیلی سنگینتری دارند، صورت پذیرفت واین اقدام با هدف تامین بخشی از نیازهای تغذیهای دانشآموزان محقق شده است.
وی،این طرح را نمونهای از تلفیق حمایت معیشتی با تقویت بنیانهای اعتقادی و انگیزشی دانست و افزود: همزمان با توزیع سیب، بستههای حاوی پیامهای فرهنگی به صورت مکتوب به دانشآموزان اهدا شده است. این پیامها بر اهمیت «تلاش مستمر در تحصیل» و همچنین «توسل به اهل بیت علیهم السلام» به عنوان منابع قدرت معنوی تاکید دارند.