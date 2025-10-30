به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌ نژاد گفت: خوراک این پالایشگاه از منطقه عملیاتی خانگیران تامین و طی این مدت میزان شش میلیارد و ۱۷ میلیون متر مکعب گاز در واحدهای عملیاتی دریافت و پس از فرآورش و نم زدایی به خطوط لوله سراسری ارسال شده است.

یحیی فیضی افزود: کارکنان متعهد و جهادگران این صنعت عظیم، نقش ویژه ای در تأمین پایدار انرژی استان‌ های خراسان و مناطق شمالی کشور دارند.

وی با بیان اینکه گوگرد یکی از محصولات جانبی حاصل از فرآورش گاز ترش در این صنعت است و با تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالاتر سبب ثروت‌ آفرینی برای کشور می‌ شود، تصریح کرد: در شش ماه ابتدایی امسال ۲۱۶ هزار تن گوگرد با درجه خلوص ۹۹/۹۹ درصد در این پالایشگاه تولید شده است.

فیضی در پایان از هموطنان خواست با توجه به فرا رسیدن فصل سرد سال در مصرف بهینه گاز طبیعی بکوشند و با همراهی با تلاشگران عرصه تولید به پایداری شبکه گاز کشور کمک کنند.