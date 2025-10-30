وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت برای ناترازی‌های انرژی که در نیمه اول سال با آن مواجه بودیم، بسته جبرانی تامین کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد اتابک پنجشنبه شب در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی استان البرز افزود: شاید این بسته حمایتی را در برخی از جا‌ها تمدید داشته باشیم.

وی بیان داشت: تاکید رئیس جمهور بر آن است که محدودیت‌ها از صنایع شروع نشود و حداقل محدودیت، به صنایع داده شود.

اتابک گفت: باید به حد نصاب تولید در کشور برسیم و دوره‌ای که تا دیماه جاری داریم با اضافه کردن شیفت ها، کسری تولید را باید جبران کنیم.

بازدید وزیر صمت از دو واحد تولیدی و افتتاح یک مجموعه دارویی از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر صمت بود. این مجموعه از جمله واحد‌های صنعتی استان است که در زمینه تولید محصولات دارویی، تزریقی، شیمیایی و بیوتکنولوژیک فعالیت دارد. میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این شرکت ۲۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده و با بهره‌برداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۰۰ نفر فراهم شده است.