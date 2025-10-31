طراحی خودرو طرح دانشجوی نخبه آران و بیدگلی به مرحله نهایی مسابقات جهانی طراحی خودرو در کشور چین راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ طرح امیرعباس‌غیاث‌پورآرانی از نخبگان جوان شهرستان آران و بیدگل به مرحله نهایی مسابقات جهانی طراحی خودرو در کشور چین راه یافت.

براساس اعلام برگزارکنندگان این رقابت بین‌المللی، طرح ارائه‌شده این نخبه از بین یک هزار طرح ارسالی از ۳۰۰ دانشگاه سراسر جهان برگزیده شده است.

در مرحله نهایی این مسابقات، ۱۵ طرح برتر حضور دارند و امیرعباس غیاث‌پورآرانی به‌عنوان جوان‌ترین شرکت‌کننده در جمع فینالیست‌ها قرار گرفته در حالی‌ که دیگر شرکت‌کنندگان در مقاطع تحصیلی ارشد و بالاتر مشغول به تحصیل هستند.

امیرعباس غیاث‌پورآرانی متولد ۶ شهریور ۱۳۸۳ است. وی دارای دیپلم ریاضی از دبیرستان‌ استعدادهای‌ درخشان‌ شهید‌ بهشتی‌ کاشان بوده در کنکور سراسری رشته هنر در رشته طراحی صنعتی دانشکده هنر‌های زیبای دانشگاه‌ تهران پذیرفته شده و هم‌اکنون دانشجوی ترم هفتم این رشته است.

این موفقیت ارزشمند، جلوه‌ای از استعداد، پشتکار و خلاقیت جوانان ایرانی در عرصه طراحی و نوآوری صنعتی در سطح جهانی به‌شمار می‌رود.