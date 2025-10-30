پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل شرکت گاز گیلان گفت : در حال حاضر حدود ۴ میلیون بخاری در سراسر کشور در حال توزیع است که سهم استان در مرحله نخست، ۱۰ هزار دستگاه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، برادران نصیری با اشاره به شعار گاز را باید درست مصرف کرد افزود: این تعداد به ۳ بخش خورگام، دیلمان و عمارلو اختصاص یافته و نصب نخستین سری از این بخاریها از بخش خورگام آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در این طرح به هر مشترک یک دستگاه بخاری هوشمند در قبال تحویل بخاری قدیمی تعلق خواهد گرفت گفت: نصب و راهاندازی بخاریها توسط نصاب مجاز شرکت تولید کننده بخاری انجام خواهد شد.
فرماندار رودبار هم در آیین توزیع و نصب ۱۰ هزار بخاری کممصرف در بخش خورگام و عمارلو گفت : در حال حاضر ۹۸ درصد از مناطق شهرستان رودبار از نعمت گاز برخوردارند و با اجرای طرحهای در دست اقدام، بزودی شاهد پوشش کامل در سراسر شهرستان خواهیم بود.
نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: توزیع ۱۰ هزار بخاری کممصرف گازسوز گامی مهم برای بهینهسازی مصرف سوخت است.
مهرداد گودرزوند چگینی با تأکید بر اهمیت صرفهجویی در مصرف گاز افزود:از مردم انتظار داریم با صرفهجویی در مصرف گاز، دولت را در مدیریت منابع انرژی یاری کنند تا بتوانیم از منابع داخلی کشور به بهترین نحو استفاده کنیم .
وی خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح ، دولت بیش از ۳ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده است و امیدواریم با ادامه این اقدامات، شاهد افزایش بهرهوری تا ۴ درصد در بخش مصرف انرژی باشیم.