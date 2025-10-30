پخش زنده
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: همافزایی بخش خصوصی و دولت، کلید توسعه پایدار کیش است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری گفت: با همکاری و همدلی بخش خصوصی و دولت، منطقه آزاد کیش موفق شده دستاوردهای بیسابقهای در حوزه گردشگری، جذب سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها کسب کند و با اصلاح قوانین و سیاستگذاریهای دقیق، مسیر توسعه پایدار خود را هموار کند.
او افزود: تلاش میکنیم تا سرمایهگذاران و کارآفرینان کیش بتوانند مستقیم و بیواسطه با سیاستگذاران عالی کشور گفتوگو کنند و این تعامل مستقیم، کلید رفع خلاهای قانونی و توسعه متوازن منطقه است.
محمد کبیری با اشاره به تفاوت توسعهای کیش نسبت به دیگر مناطق، گفت: اگرچه ناترازیهایی در نظام فعلی وجود دارد، اما با همت و همراهی بخش خصوصی توانستهایم ناترازی آب و برق را در کیش به صفر برسانیم و رشد گردشگری پس از دفاع مقدس دوازده روزه را به حدنصاب بیسابقه ای برسانیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: موفقیتهای منطقه آزاد کیش نتیجه تلاش تیمی و همافزایی دولت و بخش خصوصی است.
او افزود: در حوزههای مالیاتی، گمرکی و بانکی نیز جلسات ویژهای با حضور معاونان و روسای سازمانها برگزار شد تا راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای اصلاح قوانین و رفع نواقص اجرایی ارائه شود.
محمد کبیری تأکید کرد: با اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی، صدور مجوزهای اقتصادی و عملیات عمرانی با رشد چشمگیر ۳۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است و قراردادهای مهم خارجی، از جمله بزرگترین هتل کشور، با موفقیت امضا شده است.
او با بیان اهمیت حمایت دولت از بخش خصوصی توانمند، گفت: این دستاوردها نشان میدهد که بخش خصوصی توانسته فراتر از وظایف حاکمیتی عمل کند و دولت موظف است از این اعتماد پاسداری کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست کارت کیشوندی را به وزیر امور اقتصادی و دارایی اهدا کرد.