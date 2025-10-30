به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ در حاشیه این اجلاس، هیئت ایرانی دیدار‌های دو جانبه‌ای با رؤسای دیوان‌های محاسبات کشور‌های منطقه از جمله مصر، عراق، عمان، قطر، عربستان، هند، پاکستان، و همچنین کره جنوبی، ژاپن و تاجیکستان انجام داد.

توسعه همکاری‌های فنی، تبادل تجربیات و اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه حسابرسی و نظارت مالی از مهمترین محور‌های این گفت‌و‌گو‌ها بود.

اجلاس جهانی «انتوسای» مهمترین رویداد نهاد‌های عالی حسابرسی جهان است و تا پایان هفته با هدف تقویت شفافیت، پاسخ‌گویی و حکمرانی مطلوب در شرم‌الشیخ ادامه دارد.