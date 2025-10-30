پخش زنده
شرمالشیخ مصر میزبان بیست و پنجمین کنفرانس مجمع عمومی سازمان بینالمللی دیوانهای محاسبات کشورهای جهان، «انتوسای»، با حضور نمایندگان بیش از ۱۵۶ کشور از جمله هیئت جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ در حاشیه این اجلاس، هیئت ایرانی دیدارهای دو جانبهای با رؤسای دیوانهای محاسبات کشورهای منطقه از جمله مصر، عراق، عمان، قطر، عربستان، هند، پاکستان، و همچنین کره جنوبی، ژاپن و تاجیکستان انجام داد.
توسعه همکاریهای فنی، تبادل تجربیات و اجرای پروژههای مشترک در حوزه حسابرسی و نظارت مالی از مهمترین محورهای این گفتوگوها بود.
اجلاس جهانی «انتوسای» مهمترین رویداد نهادهای عالی حسابرسی جهان است و تا پایان هفته با هدف تقویت شفافیت، پاسخگویی و حکمرانی مطلوب در شرمالشیخ ادامه دارد.