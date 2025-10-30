باقری: توپ بیشتر دست تیم تراکتور بود
مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: توپ بیشتر دست تراکتور بود و میدانستیم این اتفاق میافتد، برنامه ما این بود که با گرفتن توپ کارمان را انجام دهیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، کریم باقری، مربی پرسپولیس در نشست خبری پس از تساوی ۱ - ۱ مقابل تراکتور، اظهار داشت: میدانستیم که بازی خیلی سختی را مقابل تراکتور داریم. در این چند روز بعد از رفتن هاشمیان، تیم دست من و بقیه دوستان بود. تمریناتمان را انجام دادیم و میدانستیم که تراکتور به چه شکل بازی میکند و از خط دفاع، بازیسازی را آغاز میکند؛ مخصوصاً با بیرانوند که بازی با پایش فوقالعاده است.
وی ادامه داد: در این چند روز این تمرینات را انجام دادیم تا بتوانیم جلوی نقاط قوت تراکتور را ببندیم و بعد با توپگیری، بازی رو به جلو انجام دهیم. امروز بازی پایاپایی بود، یک بازی خوب.
مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: زیبایی فوتبال با تماشاگران است. واقعاً جای آنها امروز خالی بود. هواداران پُرشور تبریز معروف هستند، ولی بعضی چیزها دست ما نیست و متأسفانه این اتفاق افتاده بود. تراکتور نماینده ایران است و امیدوارم با حضور تماشاگرانش نتایج خوبی بگیرد.
باقری راجع به اشتباهات تیمش در خط دفاعی، افزود: این اشتباهات در فوتبال طبیعی است. ما هم در نیمه اول و هم در نیمه دوم اشتباه داشتیم، ولی در نیمه دوم به ضررمان شد و پورعلیگنجی اخراج شد. در کل بازی چند اشتباه داشتیم و موقعیتها را به تراکتور دادیم و آنها توانستند فشار بیاورند. فوتبال همین است و اشتباهات باعث میشود نتایج عوض شود. بعد از آن تیم ما خوب ظاهر شد و توانستیم در دقیقه آخر گل بزنیم.
وی در واکنش به خبرنگاری که از نقاط ضعف پرسپولیس یاد کرد، گفت: بله، مسلماً ضعف داریم. قبل از این اتفاقات هاشمیان بود و یک مدلی با تیم صحبت و کار میکرد. از زمانی که اوسمار هم آمد ما با او صحبت کردیم و او هم با بازیکنان صحبت کرد؛ البته خیلی کم، نه زیاد. از این به بعد امیدوارم با آمدن اوسمار وضعیت تیم عوض شود.
مربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سؤال که آیا روی ضربات ایستگاهی به طور ویژه برای این مسابقه کار کرده بودند، افزود: تراکتور یک تیم خیلی خوب بود و قبل از بازی با ما، دو برد پُرگل داشت. میدانستیم که بازیکنان باکیفیتی دارند. بر همین اساس هم ما تیممان را تمرین داده بودیم و میدانستیم نقاط قوت آنها کجاست. ما در تیممان بازیکنانی داریم که ضربات کاشتههای خوبی میزنند. باید از این ویژگی استفاده میکردیم و همین اتفاق افتاد و در دقیقه آخر توانستیم از ضربه کاشته استفاده کنیم. باز هم چیزی از شایستگیهای تیم تراکتور کم نمیشود. بله، توپ بیشتر دست تراکتور بود و میدانستیم این اتفاق میافتد. برنامه ما این بود که با گرفتن توپ کارمان را انجام دهیم. این اتفاق را خیلی زیاد نه، ولی بچهها توانستند کمی انجام دهند.
باقری درباره محرومیت تماشاگران، گفت: در این چند ساله نه فقط در تبریز، بلکه در کل ایران تماشاگران را محروم کردند، ولی هیچ اتفاقی نیفتاده است. نه تنها درست نشده، بلکه بدتر شده است. فکر میکنم زیبایی فوتبال نه در ایران، بلکه کل دنیا به تماشاگران است. آن انرژی که به تیمشان میدهند فوتبال ما را زیبا میکند. متأسفانه در این بازی تماشاگر نبود، ولی من دوست داشتم باشند.