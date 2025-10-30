پخش زنده
بزرگترین کاروان جراحی رایگان سر و صورت کشور، لبخند امید را در یزد به بیماران هدیه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با پیگیریهای مجدانه محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس، و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، طرح جراحی رایگان بیماران مبتلا به شکاف لب و کام با حضور تیم خیریه بینالمللی مرهم آغاز به کار کرد.
این حرکت خیرخواهانه که بزرگترین عملیات جراحی رایگان ناهنجاریهای سر و صورت در کشور محسوب میشود، میزبان بیماران نیازمند از سیزده استان کشور است.
نوری شادکام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با اشاره به اهمیت درمان کودکان مبتلا به شکاف لب و کام، اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از این بیماران به دلیل مشکلات مالی درمان نشدهاند.
در این طرح، حدود ۲۰۰ بیمار از سراسر کشور خدمات جراحی و درمانی رایگان دریافت میکنند که برخی سالها در انتظار چنین فرصتی بودهاند.» وی افزود که این جراحیها تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.