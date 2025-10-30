پخش زنده
امروز: -
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیسجمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی، از دستور تازهاش برای آغاز آزمایشهای هستهای خبر داده؛ تصمیمی که به گفته تحلیلگران، واکنشهای گستردهای را در جهان برانگیخته و میتواند آغازگر مرحله تازهای از رقابت تسلیحاتی در جهان باشد.