به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، شهید محمد حسین فهمیده، نوجوانی که در نبرد حق علیه باطل ، چنان مردانه پای ارزش های والای انقلاب اسلامی ایستاد و به جهانیان ثابت کرد وقتی پای عزت، امنیت و استقلال وطن در میان باشد از جان میگذریم ، چرا که ایستادگی برابر ظلم و ظالمان را از مکتب مولایمان امام حسین علیه السلام درس گرفته ایم.

شهید محمدحسین فهمیده (۱۳۴۶-۱۳۵۹ ش) نوجوان ۱۳ ساله ای بود که در جنگ تحمیلی با شجاعت بسیار نارنجک به کمر بست و زیر تانک دشمن رفت و با گذشتن از جان خود، پیروزی و حماسه آفرید. این دانش آموز رزمنده بسیجی با ایمان و بینش عمیق خود در جنگ با دشمن پیش قدم شد و با نیل به شهادت ، درس شجاعت، فداکاری و مقاومت را به همه بسیجیان و امت حزب الله آموخت. امام خمینی از این نوجوان ۱۳ ساله به عنوان رهبر یاد فرمود و بدین گونه نام و یاد او، منشا حماسه‌های بزرگ شد و تحول عظیمی در شیوه‌های دفاع مقدس و نبرد رزمندگان اسلام ایجاد کرد و راه پیروزی و سرافرازی را یکی پس از دیگری، هموار ساخت.