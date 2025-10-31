پخش زنده
در پی بازدیدهای مستمر، از تعطیلی ۶۲ واحد تولیدی اصفهان جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ رئیسکل دادگستری اصفهان با اشاره به اینکه در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، از واحدهای تولیدی در سطح استان بازدیدهای مستمر صورتگرفته است، گفت: مشکلات ۶۲ واحد تولیدی برطرف و از تعطیلی این واحدها جلوگیری به عمل آمد.
حجتالاسلام اسداله جعفری، افزود: تشکیل ۵ نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان در این مدت منتج به تصویب ۳۲ مصوبه شد. وی با اشاره به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری بهعنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید» تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب هرساله با در نظر گرفتن همه شرایط، نیازها و ظرفیتهای کشور، شعاری را برای سال انتخاب میکنند که اجرای آن، زمینه پیشرفت کشور و ارتقاء سطح معیشت مردم را به همراه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان، به اثربخشی بازدیدهای صورت گرفته از شهرکهای صنعتی در سطح استان با حضور مسئولان قضایی و اجرایی و مدیران بخشهای اقتصادی و صنعتی اشاره کرد و افزود: همکاری و هماهنگی تمام دستگاهها و همافزایی برای رفع موانع تولید و تسهیل در ارائه خدمات، زمینههای افزایش تولید را فراهم میکند و دستگاه قضایی نیز طبق قانون با اعمال نظارت و مطالبهگری از دستگاهها برای انجام وظایف محوله، یاریگر شرکتهای تولیدی و دانشبنیان است.
حجت الاسلام اسدالله جعفری افزود: نشستهایی نیز ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان با حضور نهادهای اجرایی و دستگاههای دولتی در راستای حل مشکلات و رفع موانع واحدهای تولیدی در قالب کارگروههای کارشناسی مسائل حوزهی پولی و بانکی و رفع تعهدات ارزی و دیگر کارگروههای قضایی و حل اختلاف برگزار شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: با تجمیع سوابق از پروندههای مختلف واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان موضوعات حقوقی و قضایی این واحدها از طریق یک کارگروه در دبیرخانه ستاد مورد پیگیری قرار میگیرد و به منظور حمایت از تولیدکنندگان به دنبال جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و خطوط تولید هستیم.
حجت الاسلام جعفری تاکید کرد: با تلاش دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی) و معاون وی در امور اقتصادی، برگزاری نشستها و پیگیریهای مستمر تامین برق لازم شهرکهای صنعتی، قطع نشدن برق واحدهای تولیدی در زمانهای ناترازی انرژی، برگزاری طرحهای مبارزه با قاچاق سوخت، رفع اختلافات و مسائل واحدهای تولیدی با بانکها، سازمانهای متولی در تامین زیرساختهای انرژی و دیگر نهادها و همچنین دو مرحله برپایی میز خدمت برای پیگیری مسائل تولیدکنندگان و سرمایهگذاران از دیگر اقدامات دبیرخانه ستاد بهشمار میآید.