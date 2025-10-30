امروز: -
لیگ برتر فوتبال / تراکتور - پرسپولیس

تیم‌های فوتبال تراکتور و پرسپولیس امروز هشتم آبان ماه ۱۴۰۴ در ورزشگاه شهید سلیمانی (بنیان دیزل) تبریز در هفته نهم لیگ برتر به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
عکاس :بهزاد عزیزپور
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ - ۲۲:۰۶
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
