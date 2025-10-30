رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا پایان مهر امسال، حدود یک میلیون و دویست هزار سند دفترچه‌ای به تک‌برگ تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش سراسری ارتقای توانمندی‌های واحد‌های ثبتی با اشاره به راه‌اندازی کارگزاری‌های فنی مهندسی از ده روز آینده گفت: تعداد واحد‌های ثبتی برای اجرای قانون جامع حدنگار و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، محدود است. به همین دلیل این کارگزاری‌ها راه‌اندازی می‌شود.

