تجلیل استاندار گیلان از محیط‌بانان تجلیل استاندار گیلان از محیط‌بانان تجلیل استاندار گیلان از محیط‌بانان تجلیل استاندار گیلان از محیط‌بانان تجلیل استاندار گیلان از محیط‌بانان تجلیل استاندار گیلان از محیط‌بانان تجلیل استاندار گیلان از محیط‌بانان تجلیل استاندار گیلان از محیط‌بانان تجلیل استاندار گیلان از محیط‌بانان تجلیل استاندار گیلان از محیط‌بانان تجلیل استاندار گیلان از محیط‌بانان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، استاندار گیلان امروز به مناسبت روز ملی محیط‌بان با حضور در پاسگاه محیط‌بانی روستای سلکه صومعه سرا، با محیط‌بانان استان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

این دیدار صمیمانه با هدف تجلیل از تلاش‌های محیط‌بانان گیلان در پاسداری از طبیعت و منابع خدادادی استان برگزار شد.

استاندار گیلان در این دیدار با تبریک روز ملی محیط‌بان گفت: محیط‌بانان در خط مقدم حفاظت از محیط زیست قرار دارند و با وجود سختی‌های فراوان، با عشق، ایمان و تعهد از سرمایه‌های طبیعی استان صیانت می‌کنند.

هادی حق شناس با اشاره به جایگاه مهم گیلان در تنوع زیستی کشور افزود: حفظ جنگل‌ها، تالاب‌ها و زیستگاه‌های طبیعی گیلان مرهون فداکاری محیط‌بانانی است که با کمترین امکانات و نهایت تعهد، در مسیر حفاظت از طبیعت گام برمی‌دارند.



