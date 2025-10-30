پخش زنده
امروز: -
هادی حق شناس با حضور در پاسگاه محیطبانی روستای سلکه صومعهسرا از زحمات و مجاهدتهای آنان در حفاظت از طبیعت و منابع خدادادی گیلان قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، استاندار گیلان امروز به مناسبت روز ملی محیطبان با حضور در پاسگاه محیطبانی روستای سلکه صومعه سرا، با محیطبانان استان دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار صمیمانه با هدف تجلیل از تلاشهای محیطبانان گیلان در پاسداری از طبیعت و منابع خدادادی استان برگزار شد.
استاندار گیلان در این دیدار با تبریک روز ملی محیطبان گفت: محیطبانان در خط مقدم حفاظت از محیط زیست قرار دارند و با وجود سختیهای فراوان، با عشق، ایمان و تعهد از سرمایههای طبیعی استان صیانت میکنند.
هادی حق شناس با اشاره به جایگاه مهم گیلان در تنوع زیستی کشور افزود: حفظ جنگلها، تالابها و زیستگاههای طبیعی گیلان مرهون فداکاری محیطبانانی است که با کمترین امکانات و نهایت تعهد، در مسیر حفاظت از طبیعت گام برمیدارند.