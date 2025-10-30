پخش زنده
دبیر شورایعالی مناطق آزاد، گفت: با تصویب اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مسیر بازگشت مزیتها و مشوقها هموار و زمینه افزایش سرمایهگذاری فراهم میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رضا مسرور در نشست فعالان اقتصادی کیش با وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر لزوم حمایت از سرمایهگذاران داخلی، گفت: فعالان اقتصادی از علاقهمندان به ایران و توسعه کشور هستند و افرادی که میتوانستند در مناطق دیگر سرمایهگذاری کنند، اما با عشق به میهن، سرمایه خود را به کیش آورده اند.
او با اشاره به تصویب اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد پس از سه دهه، افزود: این اصلاحیه حاصل جلسات متعدد کارشناسی در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است و مالیات بر ارزش افزوده و بازگشت درآمدهای مالیاتی به سازمانها در آن مدنظر قرار گرفته است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد یکی از رویکردهای مهم دولت را بازمهندسی مزیتهای مناطق آزاد برشمرد و گفت: اکنون نگاه حاکمیت به مناطق آزاد تغییر کرده و توسعه کشور از مسیر این مناطق میگذرد و رئیسجمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز حامی این نگاه هستند.
رضا مسرور به پیگیری رفع ناترازیهای انرژی، صندوقهای بازنشستگی و نظام بانکی اشاره کرد و افزود: اصلاح ساختار اقتصادی کشور در گرو همکاری همه دستگاههاست و ما نیز با همراهی مجلس و دولت، پیگیر تسریع اجرای اصلاحیه قانون مناطق آزاد هستیم.
او از حل مشکلات مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص ارز واحدهای تولیدی، واردات خودرو و رفع محدودیتهای حجم موتور خودروها در مناطق آزاد خبر داد و گفت: با هماهنگی بانک مرکزی، تخصیص ارز ویژه مناطق آزاد آغاز شده است و روند نوبتدهی طولانی حذف شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تأکید کرد: با اجرای کامل اصلاحیه قانون و استمرار حمایت دولت و مجلس، سرمایهگذاری در کشور افزایش خواهد یافت و مناطق آزاد میتوانند نقش مؤثری در رشد اقتصادی ملی ایفا کنند.