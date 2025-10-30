به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، خواهر شهیدان محمدحسین و داوود فهمیده، در این مراسم گفت: شهدا به ما درس ایمان، شجاعت، فداکاری و مسئولیت‌ پذیری در برابر میهن، دین و آرمان‌ های بلند انسانی را آموختند.

فرشته فهمیده افزود: شهید یک ایده و یک اندیشه است؛ شهید کسی است که مردن در راه صلح را بر زندگی ننگین ترجیح می‌ دهد.

وی با گرامیداشت یاد ۳۶ هزار شهید دانش‌ آموز و ۳۴ دانش‌ آموز شهید در دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر، افزود: اگر شهید فهمیده‌ ها در زمان جنگ به سمت جبهه رفتند و جان خود را فدا کردند، بچه‌ های عزیز ما امروز می‌ توانند با علم‌ آموزی، تفکر بسیجی و روحیه قوی خود در مقابل استکبار جهانی بایستند.

فهمیده اظهار داشت: این نوجوانان که پرورش‌ یافته مکتب امام حسین (ع) هستند، می‌ توانند فهمیده‌ های آینده مملکت باشند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، گفت: ایشان شهید محمدحسین فهمیده را نوجوانی ۱۳ ساله، با رشد، با شعور، با اراده و مصمم معرفی کردند که کشور، امام و دشمن خود را می‌ شناخت و این سرمایه را تقدیم عزت کشور و آینده انقلاب کرد.

فهمیده خطاب به دانش‌ آموزان افزود: شما باید با الگوپذیری از شهدا، آینده روشنی برای کشورمان رقم بزنید؛ شهدا هستند که دست ما را خواهند گرفت و امام شهدا همیشه ناظر بر اعمال ما است.

این مراسم در آستانه روز دانش آموز و با حضور مسئولان اردوگاه شهید رجایی نیشابور، بسیج دانش‌ آموزی و جمعی از دانش‌ آموزان برگزار شد.

در این مراسم همچنین با حضور سردار یوسف علیزاده، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌ های دفاع مقدس خراسان رضوی، المان شهید گمنام که در ۱۳ دی ۱۴۰۱، مصادف با سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در این اردوگاه آرام گرفت، نصب شد.