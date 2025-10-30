تیم فوتسال جوانان کشورمان با شکست مقابل افغانستان، نایب قهرمان بازی‌های آسیایی جوانان بحرین شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتسال زیر ۱۷ سال ایران امروز (۸ آبان) در فینال بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین به مصاف افغانستان رفت و ۲ بر یک نتیجه را واگذار کرد و نایب قهرمان شد. حسین رضا یوسفی تنها گل ایران را به ثمر رساند.

شاگردان علی صانعی در مرحله گروهی ابتدا قرقیزستان را با نتیجه ۵ بر یک شکست دادند، عربستان را با ۱۴ گل از پیش رو برداشتند و با تساوی ۳ بر ۳ برابر تایلند به عنوان صدرنشین به نیمه‌نهایی راه یافتند.

در این مرحله، تیم فوتسال جوانان با نتیجه ۱۴ بر ۲ ازبکستان را شکست داد. در دیدار نهایی، شاگردان صانعی نتیجه را به افغانستان واگذار کردند و به مدال نقره دست یافتند.