حسین یزدانی وزنه‌بردار دسته فوق‌سنگین کشورمان و دارنده عنوان قهرمانی نوجوانان جهان در رقابت‌های دوضرب بازی‌های آسیایی جوانان بحرین به مدال طلا رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در آخرین روز سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، حسین یزدانی وزنه‌بردار دسته فوق‌سنگین ایران به روی تخته رفت و با شش وزنه بردار از کشور‌های ازبکستان، کره جنوبی عربستان، ترکمنستان، لبنان، چین تایپه و امارات به رقابت پرداخت.

عملکرد حسین یزدانی در حرکت دوضرب به شرح زیر است:

یزدانی در حرکت اول دوضرب موفق به مهار وزنه ۱۸۶ کیلوگرم شد. وی در دومین حرکت دوضرب توانست وزنه ۱۹۵ کیلوگرم را مهار کند. یزدانی در سومین حرکت دوضرب توانست وزنه ۱۵۱ کیلوگرم را مهار کند. به این ترتیب یزدانی با مهار وزنه ۲۰۱ کیلوگرم در حرکت دوضرب به مدال طلا رسید.

یزدانی پیش از این در حرکت یک‌ضرب با مهار وزنه ۱۵۱ کیلوگرم به نشان برنز رسیده بود.

تیم وزنه‌برداری ایران در بخش دختران و پسران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان موفق به کسب یک طلا، ۲ نقره و ۶ برنز شد.