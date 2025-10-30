صنایع خلاق و فناور صاحبخانه می‌شوند.

ایجاد دو شهرک تخصصی «صنایع خلاق» و «فناوری» در زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان از احداث دو شهرک تخصصی در این استان با محوریت «صنایع خلاق» و «فناوری» خبر داد.

الماسی با اشاره به ظرفیت‌های بالای زنجان در حوزه صنایع‌دستی و هنر‌های بومی اظهار کرد: شهرک تخصصی صنایع خلاق با هدف تبدیل شدن به پیشران توسعه گردشگری استان احداث خواهد شد.

وی تأکید کرد: فعالیت شرکت شهرک‌های صنعتی تنها به ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه با رویکرد بسترسازی برای تحقق اهداف توسعه‌ای، درصدد فراهم کردن زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصادی است.

الماسی با بیان اینکه ایجاد شهرک صنایع خلاق می‌تواند نقش مؤثری در تقویت صنعت گردشگری استان ایفا کند، افزود: آمادگی کامل برای جذب و همکاری با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این پروژه وجود دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان همچنین از برنامه احداث شهرک تخصصی فناوری در حوزه صنایع نوین خبر داد و گفت: احداث آزمایشگاه‌های مرجع در رشته‌های مختلف در دستور کار قرار دارد که تحقق آن مستلزم همراهی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: این پروژه زیرساختی ارزشمند در تکمیل زنجیره خدمات پشتیبان حوزه‌های صنعت، خدمات و کشاورزی محسوب می‌شود و می‌تواند به‌عنوان یک مرکز مرجع در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد.

الماسی در پایان یادآور شد: شهرک‌های سرمایه‌گذاری خارجی در دو شهرستان استان ایجاد شده‌اند و ظرفیت توسعه شهرک‌های تخصصی جدید برای انتقال فناوری و دانش فنی نیز وجود دارد؛ در همین راستا، مشوق‌های ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است.