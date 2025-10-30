پخش زنده
استان چهارمحال و بختیاری پیشرو در طرح نهضت ملی مسکن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲۵ هزار متقاضی واجد شرایط در طرح نهضت ملی مسکن استان شناسایی شدهاند، گفت: برای ۱۶ هزار و ۷۵۴ واحد مسکونی پروانه ساخت صادر شده و زیرساختهای موردنیاز در بسیاری از شهرها آماده است.
جعفر مردانی افزود: چهارمحال و بختیاری از استانهای پیشرو در نهضت ملی مسکن است؛ زیرساختها آماده شده و برای رفع محدودیت زمین در هشت شهر استان در حال برنامهریزی هستیم.