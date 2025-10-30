دادستان تبریز بر اهمیت رعایت اصول امانتداری، عدالت و انصاف در تصمیم‌گیری‌ها تاکید کرد و گفت:حمایت از تولید در کنار وصول مالیات ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بابک محبوب علیلو در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی که با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد با بیان اینکه یکی از منابع اصلی تامین درآمد دولت وصول مالیات است و در این مسئله تردیدی وجود ندارد گفت: باوجود این مسئله ولی در راستای تحقق شعار‌های سال و حمایت از تولید و صنعت باید رویکردی متوازن اتخاذ شود.

وی افزود: فعالان بخش خصوصی بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات تاکید داشتند موضوعی که نه‌ تنها ایرادی ندارد بلکه باید مورد توجه قرار گیرد.

علیلو با بیان اینکه چرا باید فرار مالیاتی وجود داشته باشد و کسانی که باید مالیات بپردازند، از پرداخت آن خودداری کنند افزود: ما با دو موضوع مهم مواجه هستیم نخست وصول درآمد‌های دولت از محل مالیات و تحقق درآمد‌های مالیاتی و دوم سرمایه‌گذاری در تولید در این راستا باید به هر دو حوزه نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.

طاهر روحی معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: پرداخت مالیات توسط تولیدکنندگان باید به نفع هر دو طرف باشد یعنی منابع مالیاتی علاوه بر تامین درآمد دولت، در بهبود زیرساخت‌ها و حمایت از تولید نیز صرف شود تا انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در کشور افزایش یابد.

وی با اشاره به دیدگاه بخش خصوصی استان گفت: تولیدکنندگان بر این باورند که پرداخت مالیات باید به نفع هر دو طرف باشد یعنی زمانی که مالیات پرداخت می‌شود، این منابع باید در بهبود زیرساخت‌ها و تقویت تولید منعکس شود.

روحی افزود: اگر واحد‌های تولیدی مالیات خود را به‌موقع پرداخت می‌کنند انتظار دارند دولت نیز در حوزه‌هایی مانند انرژی و زیرساخت‌ها از آنها حمایت کند.

وی بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اگر نظام مالیاتی به شکلی طراحی شود که منافع هر دو طرف دولت و فعالان اقتصادی را تامین کند، هم درآمد پایدار دولت محقق می‌شود و هم انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری در کشور افزایش می‌یابد.

نقی زهی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی نیز از موفقیت‌های اداره متبوع خود در مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد و گفت: از دستگاه‌های قضایی که در این مسیر همکاری و حمایت کردند صمیمانه قدردانی می‌کنم. خوشبختانه استان ما در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

زهی با تاکید بر لزوم عدالت در اخذ مالیات افزود: در زمینه تعامل و همکاری با فعالان اقتصادی، اداره کل مالیاتی استان جزو ۱۰ اداره کل برتر کشور قرار دارد.

زهی همچنین درباره صدور کارت‌های بازرگانی تصریح کرد:مطالبه داریم که صدور کارت‌های بازرگانی در شهر‌های دیگر نیز به طور جدی رسیدگی شود تا عدالت مالیاتی برقرار شود.

وی افزود:بخش خصوصی همواره در تامین منافع کشور پیشرو بوده است.