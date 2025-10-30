پخش زنده
امروز: -
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری لرستان گفت:رزمایش تداوم کارکرد نانواییها با سوخت جایگزین در خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت آمادگی نانواییها در بحرانهای طبیعی و انسانی گفت: نانواییها باید با تأمین سوخت جایگزین،آماده ی خدمات رسانی به شهروندان و مردم منطقه در شرایط بحرانی باشند.
ترکارانی افزود:در این رزمایش، برق و گاز شهری قطع شد و واحدهای نانوایی با راهاندازی موتور برق و استفاده از سوخت جایگزین (گازوئیل) به فعالیت خود ادامه دادند.