به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم فوتبال تراکتور در نشست خبری پس از بازی مقابل پرسپولیس، اظهار داشت: باورِ نتیجه‌ای که رقم خورد، خیلی سخت است. به یاد ندارم که اینقدر بعد از یک بازی عصبانی و به‌هم ریخته باشم و چنین گلی در دقیقه آخر بازی تیمم دریافت کرده باشد.

وی ادامه داد: حس این نتیجه شبیه باخت است نه مساوی، اینکه چطور شرایط بازی با توجه به اینکه حریف یک بازیکن کمتر داشت، اینطور پیش رفت و اینکه ما چنین موقعیتی به آنها دادیم اصلاً پذیرفتنی نیست و تیم ما نباید اجازه دهد که چنین موقعیتی پیش بیاید.

دراگان اسکوچیچ در واکنش به این موضوع که تراکتور مقابل پرسپولیس نسبت به دو بازی گذشته به لحاظ هماهنگی ضعیف‌تر بود، گفت: اگر انتظار دارید که در هر بازی تیم من پنج گل بزند نمی‌توانم بگویم که انتظار به جایی است. قبول دارم که عملکردمان ضعیف‌تر از دو بازی گذشته بود. در نیمه اول خیلی خوب نبودیم و در نیمه دوم هم بازی ۵۰-۵۰ بود. بعد از اینکه گل زدیم بازی تحت کنترل ما بود و باورم نمی‌شود کنترل را از دست دادیم و چنین گلی را در دقایق آخر دریافت کردیم. تیم ما در دو بازی قبل بهتر بود، ولی برای من هضم نشده است که چطور اجازه دادیم برای حریف موقعیت گل ایجاد و بازی مساوی شود. اگر این بازی یک بر صفر تمام می‌شد، مسلماً الان عملکرد خوبی داشتیم، ولی انتظار اینکه هر بازی پنج گل بزنیم، غیرمنطقی است.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور درباره اینکه تغییر محل بازی‌های تراکتور از ورزشگاه یادگار امام (ره) به سردار سلیمانی تبریز در نوع بازی تیمش تأثیرگذار بوده است یا خیر، افزود: تمام نکات تأثیرگذار است. مثلاً نبود طرفداران ما. جابه‌جایی زمین‌ها قطعاً تأثیرگذار است. یکی از دلایلی که مصدومیت بازیکنان پیش می‌آید به خاطر همین چمن ورزشگاه سلیمانی است که نسبت به ورزشگاه یادگار سنگین‌تر است و روی آن راه رفتن سخت است، چه برسد به اینکه بخواهیم بازی کنیم. این مسائلی است که از دست ما کاری بر نمی‌آید و باید آن را بپذیریم. موضوع دیگری که می‌خواستم اضافه کنم درباره داوری است. ما بیش از یک سال است که در حال تمرین روی شروع مجدد و ضربات کاشته هستیم، ولی حداقل در چند بازی گذشته به یاد نمی‌آورم که یک خطای پشت محوطه به نفع ما گرفته شده باشد، موضوع پنالتی را دیگر عبور کردیم. اینکه چنین موقعیتی را که یک خطای ۲۰، ۳۰ درصد بود خیلی راحت به تیم حریف می‌دهند برای من جای سؤال دارد. در صحنه‌ای که اوت اشتباه گرفته می‌شود و من اعتراض می‌کنم، اما کارت زرد می‌گیرم، این مسائلی است که باید تغییر کند.

وی گفت: در بازی‌های تیم‌های دیگر می‌بینیم که به مراتب بیشتر از VAR استفاده می‌شود و مدام دنبال این می‌گردند که چطور می‌توانند به تیم‌های دیگر کمک کنند. صحنه‌های ۵۰-۵۰ را می‌بینیم که به نفع تیم‌های دیگر سوت زده می‌شود. این مسائل باید تغییر کند و اگر این ادعا را می‌کنم می‌دانم چه می‌گویم، چون ۱.۵ سال است که تجربه این وضعیت را پشت سر گذاشتم. می‌دانم که تقصیر خودم بود که امروز مساوی کردیم، ولی باز هم می‌گویم خطا‌های ۵۰-۵۰ هیچوقت به نفع تیم من گرفته نمی‌شود و به نفع حریف است. یک سؤال فرضی از داور دارم؟ اگر چنین صحنه‌ای در نیمه حریف رخ می‌داد خطا می‌گرفت یا نه؟ این یک موضوع جداگانه است، درباره کسب مساوی، مقصر تیم من و کادر فنی بود، ولی این سؤال فرضی را من همچنان مطرح می‌کنم و آنقدر تجربه دارم که چنین ادعایی کنم.