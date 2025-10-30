به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تلاش‌های شبانه‌روزی رانندگان، راهداران و کارکنان شرکت‌های مسافربری و باربری را نمادی از خدمت خالصانه و عاشقانه خواند و اظهار کرد: خدمت شما با صبر، مهربانی و تلاش بی‌وقفه مسیر زیارت میلیون‌ها دل عاشق را هموار کرده و جلوه‌ای زیبا از عشق و ایمان است.

خدابخشی افزود: امسال اربعین یکی از بهترین و کم‌حاشیه‌ترین اعزام‌ها بود و این موفقیت نتیجه همدلی، هماهنگی و تلاش صادقانه همه فعالان این مسیر است.