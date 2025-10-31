بازار کالای اساسی زیر ذره بین مسئولان قضایی لرستان
رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت نظارت بر بازار و تأمین کالاهای اساسی در استان به اخلالگران در بازار کالا و خدمات هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت:دادگستری استان با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و با تشکیل شعبه ی ویژه رسیدگی به جرائم حوزه ی اصناف،روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با گرانفروشی و احتکار را در دستور کار قرار داده است.
حجت الاسلام شهواری با تأکید بر ضرورت کنترل بازار و انسجام دستگاهها در اجرای مؤثر نظارت بر بازار استان افزود:
دستگاه قضایی بااخلالگران در بازار کالا و خدمات ، گرانفروشی و احتکارکالاهای اساسی بدون مماشات قاطعانه برخورد می کند.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت:حمایت از حقوق مصرفکنندگان، شفافسازی زنجیره تأمین و برخورد با سودجویان از اهداف اصلی این نظارت است.