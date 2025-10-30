پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری از اجرای مجموعه اقدامات پدافند غیرعامل در بیش از ۳۷۰۰ کیلومتر از راههای اصلی، فرعی و روستایی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سعید خدابخشی گفت: در راستای اجرای سیاستهای پدافند غیرعامل و افزایش تابآوری زیرساختهای حملونقل، این ادارهکل اقدامهای گستردهای را برای مقاومسازی، پایش و ایمنسازی راهها در برابر بحرانها و حوادث طبیعی اجرا کرده است.
وی با بیان اینکه این برنامهها با هدف کاهش خسارات و تلفات احتمالی در زمان وقوع بحرانها و حوادث غیرمترقبه انجام میشود، افزود: ایمنسازی و مقاومسازی راهها و ابنیه فنی در برابر خطرات طبیعی همچون سیل، رانش زمین و زلزله از جمله محورهای اصلی این طرحهاست.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پایش مستمر محورهای مواصلاتی از طریق سامانههای مدیریت زیرساختها شامل (RMS و BSS، SMS، BMS، PMS) و سامانه هوشمند حملونقل (ITS) و سامانههای نظارت تصویری، افزایش آمادگی نیروهای راهداری و ناوگان عملیاتی برای واکنش سریع در شرایط اضطراری و بازنگری طرحهای ایمنی تونلها و پلها نیز از جمله اقدامات در دستور کار این ادارهکل است.
خدابخشی همچنین از مدیریت ایمن حملونقل بار و مسافر و نظارت ویژه بر ناوگان در شرایط بحرانی خبر داد و گفت: هماهنگی و همکاری میان دستگاههای امدادی و مدیریت بحران استان برای واکنش سریع و مؤثر، بخش دیگری از برنامههای اجرایی پدافند غیرعامل در حوزه راهها بهشمار میرود.
وی تأکید کرد: با اجرای این برنامهها، سطح تابآوری شبکه راههای استان بهطور محسوسی افزایش یافته و استمرار خدمترسانی ایمن به مردم در شرایط بحرانی امکانپذیر شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان در پایان خاطرنشان کرد: ادارهکل راهداری چهارمحال و بختیاری با بهرهگیری از ظرفیتهای فنی، نیروهای متخصص و تجهیزات عملیاتی خود، همواره در مسیر ارتقای ایمنی، پایداری و خدمترسانی بیوقفه به مردم شریف استان گام برمیدارد.