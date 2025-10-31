سردار سلیمانی در بجنورد گفت: دشمنان در نبرد۱۲روزه تصور می‌کردند می‌توانند ملت ایران را از پای درآورند، اما ملت با هوشیاری و ایمان از همان آغاز آنان را شکست داد و ادامه تلاش‌هایشان بی‌نتیجه ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار سرتیپ غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در دومین کنگره ملی سه هزار شهید خراسان شمالی گفت: این گردهمایی باشکوه جلوه‌ای از جهاد تبیینی و یادآور مجاهدت‌های بزرگ ملت ایران و شهدای سرافراز است.

وی با اشاره به سابقه تاریخی دشمنی قدرت‌های استکباری با ملت ایران افزود: فشار‌ها و توطئه‌های نظام سلطه محدود به دوران انقلاب اسلامی نیست، بلکه در طول تاریخ ادامه داشته است.

سلیمانی با اشاره به حوادثی نظیر جدایی بحرین در دهه ۱۳۴۰، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و قراردادهایی، چون ترکمانچای، گلستان، آخال و پاریس تصریح کرد: غرب همواره در پی تضعیف ملت ایران و تجزیه این سرزمین بوده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، منابع کشور در اختیار بیگانگان بود و نیرو‌های نظامی زیر فشار سیاست‌های آمریکا و انگلیس قرار داشتند، اما با پیروزی انقلاب، مسیر ملت ایران تغییر یافت و جمهوری اسلامی پرچم عزت، اسلام، شرافت و استقلال را برافراشت.

وی افزود: ملت ایران در قرون اخیر با تکیه بر ایمان و خودباوری، احیاگر اسلام و آغازگر تمدن نوین اسلامی شده است.

سردار سلیمانی با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: ملت ایران در جنگ تحمیلی هشت‌ساله با ایستادگی مثال‌زدنی در برابر متجاوزان ایستاد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد. این روحیه مقاومت، پایه اصلی قدرت جمهوری اسلامی است و هیچ قدرتی نتوانسته آن را در هم بشکند.

وی درباره نبرد ۱۲ روزه نیز گفت: رژیمی متجاوز و وابسته به قدرت‌های جهانی می‌پنداشت می‌تواند ملت ایران را از پای درآورد، اما ملت در همان روز نخست با اقتدار پاسخ دشمن را داد و در ادامه، تمام نقشه‌ها و اقدامات آنان ناکام ماند.

سردار سلیمانی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی در طول ۴۶ سال گذشته ذره‌ای از اصول و منافع ملی خود عقب‌نشینی نکرده و پرچم ایران اسلامی همچنان نماد عزت، مقاومت و هویت ملت سرافراز ایران است.