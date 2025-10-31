به دستور مقام قضائی و در پیگیری گزارشات مردم دماوند درباره عرضه غیر بهداشتی گوشت و فرآوردههای پروتئینی، گرانفروشی و بیتوجهی برخی واحدهای صنفی به اخطاریههای قانونی، چند واحدصنفی متخلف در این شهرستان پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گشت مشترک تنظیم بازار که با حضور نماینده دادستان، رئیس اداره تعزیرات حکومتی، کارشناسان شبکه بهداشت و درمان، دامپزشکی و اتاق اصناف دماوند تشکیل شده بود، در بازرسی سرزده از تعدادی واحد صنفی و فروشگاه عرضه مواد غذایی و پروتئینی پس از بررسی تخلفات، با هماهنگی و دستور دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، واحدهای متخلف از جمله یک فروشگاه معروف منطقه را به دلیل گرانفروشی، عرضه غیر بهداشتی و غیر استاندارد کالا به فوریت پلمب کردند. در این بازدید با نظر کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و اداره دامپزشکی شهرستان دماوند، کالاهای غیربهداشتی، غیر استاندارد و فاقد مجوزهای بهداشتی در محل، معدوم و از چرخه توزبع خارج شد.
محمد زارع دادستان دماوند تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تخلف صنفی که سلامت و امنیت غذایی شهروندان را تهدید کند، به صورت جدی، سریع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.