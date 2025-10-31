به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، گشت مشترک تنظیم بازار که با حضور نماینده دادستان، رئیس اداره تعزیرات حکومتی، کارشناسان شبکه بهداشت و درمان، دامپزشکی و اتاق اصناف دماوند تشکیل شده بود، در بازرسی سرزده از تعدادی واحد صنفی و فروشگاه‌ عرضه مواد غذایی و پروتئینی پس از بررسی تخلفات، با هماهنگی و دستور دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، واحدهای متخلف از جمله یک فروشگاه معروف منطقه را به دلیل گران‌فروشی، عرضه غیر بهداشتی و غیر استاندارد کالا به فوریت پلمب کردند.



در این بازدید با نظر کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و اداره دامپزشکی شهرستان دماوند، کالاهای غیربهداشتی، غیر استاندارد و فاقد مجوزهای بهداشتی در محل، معدوم و از چرخه توزبع خارج شد.



محمد زارع دادستان دماوند تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تخلف صنفی که سلامت و امنیت غذایی شهروندان را تهدید کند، به‌ صورت جدی، سریع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.