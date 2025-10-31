سیمره صحنه تمرین مقابله با بحران شد
تمرین عملیاتی پدافند غیرعامل با محوریت «قطع زیرساختهای سد و نیروگاه سیمره» در سد و نیروگاه سیمره شهرستان بدره برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در این رزمایش، ۱۶۵ نفر از نیروهای عملیاتی و اداری با بهکارگیری ۳۷ دستگاه خودرو سبک و سنگین، سناریوهای شبیهسازی شده در حوزه مدیریت بحران، حفاظت از تأسیسات حیاتی و مقابله با تهدیدهای انسانساز را تمرین کردند.
«سیدمحمدعلی کاکی» مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری ایلام، هدف از اجرای این برنامه را ارتقای هماهنگی و آمادگی دستگاههای خدماترسان در مواجهه با بحرانهای طبیعی و انسانساز عنوان کرد و گفت: این تمرین با مشارکت دستگاههای عضو کارگروه انرژی از جمله شرکتهای آب منطقهای، نفت، برق، مخابرات، هلالاحمر و نیروهای انتظامی برگزار شد.
وی افزود: در این تمرین، قطع برق نیروگاه سیمره بهعنوان سناریوی اصلی طراحی شد که منجر به اختلال زنجیرهای در زیرساختهای آب، گاز و ارتباطات شد و تیمهای عملیاتی اقدامهای فنی، میدانی و سایبری را بهصورت ترکیبی تمرین کردند.
«ولیالله ناصری» مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایلام، نیز با اشاره به اهمیت همافزایی دستگاهها در شرایط بحرانی مطرح کرد: ارزیابانی از وزارت کشور و استانداری ایلام عملکرد تیمها را از منظر واکنش سریع و هماهنگی فنی بررسی کردند.
در این رزمایش تأکید شد، با توجه به تهدیدهای ترکیبی و شرایط اقلیمی استان، تمرینهای منظم پدافند غیرعامل و پیوست آن در طرحهای حیاتی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.