به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ویژه برنامه دهه اول فاطمیه با حضور اقشار مختلف مردم از ساعت بیست و سی دقیقه در مسجد فاطمه الزهرا (س) ورودی درخت سبز، روبروی فرماندهی انتظامی ویژه کیش برگزار می‌شود.

در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین حسن زاده امام جمعه اسبق کیش در روز‌های ۱۰ و ۱۱ آبان، حجت السلام و المسلمین علیرضا بی نیاز، امام جمعه کیش ۱۲ آبان و حجت الاسلام و المسلمین علیدادی نماینده ولی فقیه در استان کرمان هم ۱۳ و ۱۴ آبان برای حاضران در مراسم سخنرانی می‌کنند.