دفتر نهاد امامت جمعه کیش ویژه برنامههای دهه اول فاطمیه را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ویژه برنامه دهه اول فاطمیه با حضور اقشار مختلف مردم از ساعت بیست و سی دقیقه در مسجد فاطمه الزهرا (س) ورودی درخت سبز، روبروی فرماندهی انتظامی ویژه کیش برگزار میشود.
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین حسن زاده امام جمعه اسبق کیش در روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان، حجت السلام و المسلمین علیرضا بی نیاز، امام جمعه کیش ۱۲ آبان و حجت الاسلام و المسلمین علیدادی نماینده ولی فقیه در استان کرمان هم ۱۳ و ۱۴ آبان برای حاضران در مراسم سخنرانی میکنند.