داور چهارمحال و بختیاری در مسابقات تیراندازی با کمان نیروهای مسلح جهان (CISM ۲۰۲۵) حضور داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نفیسه رئیسی دهکردی، داور قارهای، در چهارمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان نیروهای مسلح جهان (CISM ۲۰۲۵) که به میزبانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد، حضور داشت.
در این رقابتها تیمهایی از کشورهای ایران، روسیه، تونس و ترکیه شرکت داشتند و مسابقات در بخشهای انفرادی و تیمی برگزار شد.
همچنین نفیسه رئیسی در این مسابقات به عنوان داور خط دیدار فینال تیمی بین تیمهای روسیه و ایران را قضاوت کرد.