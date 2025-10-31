پخش زنده
شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با افزایش مصرف گاز طبیعی در برخی از مناطق این استان، به مشترکان پر مصرف هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: مشترکانی که مصرف گاز طبیعی آنها به طور غیرمعمول بالا رفته است، در معرض افزایش هزینههای قابل توجه قرار دارند.
سلیمیان افزود:این هشدار به ویژه در فصلهای سرد سال مطرح شده است که مصرف گاز برای گرمایش خانهها و استفاده از تجهیزات مختلف به طور چشمگیری افزایش مییابد. وی افزود: مشترکین باید با مدیریت مصرف خود، با کاهش هزینههای خانوار، به پایداری شبکه گاز رسانی نیز کمک کنند.
استفاده از سیستمهای گرمایشی بهینه و رعایت نکات صرفهجویی میتواند به کاهش قابل توجه هزینههای گاز کمک کند.