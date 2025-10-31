به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام علی‌اصغر حمزه با اشاره به اینکه فراخوان ثبت‌نام دانشگاهیان استان در چهارمین دوره طرح حفظ قرآن کریم هم‌زمان با سراسر کشور منتشر شد، گفت: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه https://survey.porsline.ir/s/gP۰eMqu نام نویسی کنند.

مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه سال گذشته قریب به ۵۰ نفر از دانشگاهیان استان در سومین دوره این طرح شرکت کردند، افزود: همچنین حافظانی از میان دانشگاهیان استان در بین برگزیدگان کشوری قرار گرفتند.

وی در خصوص اهداف این طرح، گفت: نهضت ملی حفظ قرآن کریم دانشگاهیان طرحی برای ترغیب دانشجویان، اساتید، کارکنان و خانواده‌های دانشگاهیان به حفظ آیات کلام وحی است که از چهار سال قبل آغاز شده است.

مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کسانی که موفق به حفظ ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ جز شوند، از امتیازات در نظر گرفته شده برخوردار خواهند شد.

حمزه گفت: آزمون شفاهی و برخط حفظ از نیم‌جزء تا کل قرآن کریم در روز‌های ۱۵ و ۱۶ آبان‌ماه هم‌زمان با سراسر کشور برگزار می‌شود و قریب به ۳۰ نفر از برگزیدگان کمک هزینه سفر مشهد مقدس و جوایز نقدی دریافت می‌کنند.