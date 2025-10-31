به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شرکت توزیع برق استان اعلام کرد:با توجه به توسعه وبهینه سازی شبکه‌های برق رسانی امروز ۹ آبان فرایند قطعی برق اعمال خواهد شد.

ساعات: ۱۵ تا ۱۶

روستای بابااحمدی، شهر مالخلیفه از بیمارستان به سمت فرمانداری، قسمتی از محله خنگ جوشکاری ها، سرچشمه سندگان وکارخانه خوراک بهدان

ساعات: ۱۶ تا ۱۷

شهر مالخلیفه از پمپ بنزین اسماعیلی به سمت بانک صادرات و قسمتی از محله خنگ، روستا‌های ابواسحاق، دشت پاگرد، سندگان تا پتروشیمی